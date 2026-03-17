◇カーリング女子世界選手権第3日（2026年3月16日カナダ・カルガリー）1次リーグが行われ、日本代表のロコ・ソラーレはトルコに4―9で敗れて今大会初黒星を喫した。通算3勝1敗。第8エンドを終えた時点で、相手の勝利を認めるコンシードを宣言した。3戦全勝同士の戦い。第3、5エンドにトルコに3点のビッグエンドを作られ主導権を握られた。3―6で迎えた第7エンドに1点のスチールに成功も、続く第8エンドに2点を奪われて力尽