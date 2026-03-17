カブス・鈴木誠也外野手（31＝カブス）が16日（日本時間17日）、アリゾナ州メサのキャンプ地に再合流。球団施設で右膝のMRI検査を受けていることが分かった。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のパトリック・ムーニー記者は自身のXで「医師の診察を受けた後、怪我の程度を調べるため、右膝のMRI検査を受けています」と投稿した。鈴木は侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場。15日（同