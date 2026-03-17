子どもの頃、どんな夢を描いていましたか。令和の小中学生はいま、どんな職業に憧れているのでしょうか。【写真】「救急車が雪道でスタック」←神業での救出ドラレコ映像に称賛の声ニフティ株式会社が運営する「ニフティキッズ」が発表した、なりたい職業に関するアンケート調査によると、なりたい職業1位は小学生は「イラストレーター」、中学生は「ミュージシャン・音楽家」でした。一方、10年後になくなりそうな仕事には「翻訳