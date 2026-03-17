2025年度河南考古工作成果交流会で、殷墟（いんきょ）王陵区の一連の中小型祭祀坑内から大量の野生動物の骨格および関連する遺構が出土したことが発表された。考証の結果、中国でこれまでに発見された中で最古の、野生動物を人工飼育した跡と分かった。中国メディアの人民網が伝えた。中国社会科学院考古研究所の李瀟檬助理助研員によると、新たに整理された祭祀坑からは大量の野生動物の骨格が出土した。鑑定の結果、ゾウ、聖水牛