ワイドフェンダーを備えた「シルエット・フォーミュラ セリカ」横浜に降臨！日本最大級のクラシックモーターショー「ノスタルジック2デイズ（ノス2）」では、車種ごとの専門店や中古車ショップなどが持ち込むクルマのほかに、毎年主催者が用意する「主催者側特別展示」で展示されるクルマも話題となります。2026年2月21日から22日の2日間にパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催された今回の「ノスタルジック2デイズ2026」では、