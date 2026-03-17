横浜市青葉区の「川崎町田線（恩田地区）」3月26日ついに開通！ 踏切渋滞解消へ横浜市道路局と青葉区青葉土木事務所は、都市計画道路「川崎町田線（恩田地区）」の約1150mの区間を2026年3月26日に開通します。この道路は長津田エリアと町田・川崎方面を結ぶ新たな幹線道路で、踏切の立体交差化や横浜市初となる自転車道の整備により、渋滞解消と歩行者・自転車の安全性向上が期待されています。【画像】踏切渋滞サヨナラ！コ