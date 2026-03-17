セオリーの先にある「対応力」を養う…勝亦陽一教授が提唱する“あえて崩す”1人練習の価値野球のフライ捕球において、基本は「顔の横で捕ること」と教わる。しかし、試合中の打球は常に理想的な位置へ飛んでくるとは限らない。東京農業大学の勝亦陽一教授は、低学年の選手に対し、“セオリー”から外れた「不自然な体勢」での練習を勧める。自分で投げて捕るだけのシンプルな1人練習が、守備のセンスを劇的に向上させるという。