侍ジャパン投手陣に欠けていた“要素”野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ代表戦で逆転負けを喫し、大会連覇の夢は潰えた。米紙カリフォルニア・ポストのディラン・ヘルナンデス記者は14日（日本時間15日）、侍ジャパンのチーム編成に対し“苦言”を呈する記事を公開した。ヘルナンデス記者は「侍ジャパンの自己喪失がWBCの惨事を招いた」のタイトルで記事を寄稿。