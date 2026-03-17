ホルムズ海峡の事実上の封鎖による原油価格の高騰で、今後、食品や日用品など幅広い品目が値上がりする可能性が出てきた。原油由来の製品以外でも、輸送費や電気料金などの高騰が予測されるためだ。（中山知香）輸送費「コスト高はできる限り企業努力で吸収したいが、限界がある」。横浜市保土ヶ谷区の「スーパーセルシオ和田町店」の食品バイヤー久保田浩二さん（５０）はため息をつく。原油高による輸送費は既に膨らんでおり