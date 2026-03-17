◆カーリング世界選手権（１６日、カナダ・カルガリー）日本代表のロコ・ソラーレは１次リーグの第４戦でトルコと戦い、４―９で敗戦。今大会、初黒星となった。第３、５エンド（Ｅ）に３点ずつのビッグエンドを作られて２―７で折り返す。第７Ｅに１点スチールするなど粘ったが第８Ｅに２点追加されて４―９と離され、自ら負けを認めるコンシードした。初戦のスイス戦は６―３、第２戦の韓国戦は９―５、第３戦のノルウェ