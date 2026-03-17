パッティングの精度を上げる為に必要なこと 読む感性を育むには予想と実証を繰り返すべし パッティングの精度を上げるには、グリーンを読む感性が必要です。いかにいいアドレスでいいストロークができたとしても、読みが外れていたらカップに寄ったり、入ることはないからて