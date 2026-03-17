最終ホールの悲劇はなぜ起こる？ みなさんは「カーヌスティの悲劇」をご存知でしょうか?ゴルフ史上最大の悲劇と呼ばれるその事件は、カーヌスティ・ゴルフリンクスで行われた1999年の全英オープン最終日に起こりました。最終ホールを3打差の首位で迎えたのはフランス人のジャン・バンデベルテ&#