成瀬健章を演じる窪塚愛流ⓒ「るなしい」製作委員会 窪塚愛流が、4月2日より放送がスタートする原菜乃華が主演を務めるドラマ『るなしい』(テレ東毎週木曜深夜24時30分〜)に出演。るなの人生を大きく狂わす初恋相手で学校の人気者・成瀬健章を演じる。併せて、主人公・郷田るなを取り巻く個性豊かなキャスト10人が一挙解禁された。原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強