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【豪州】 中銀政策金利（3月）12:30 予想4.1%前回3.85%（豪中銀政策金利) 【ユーロ圏】 ドイツZEW景況感指数（3月）19:00 予想39.5前回58.3（ZEW景況感指数) 【米国】 景気先行指数（2月）23:00 予想-0.1%前回-0.2%（前月比) 中古住宅販売成約指数（2月）23:00 予想-0.8%前回-0.8%（前月比) 予想N/A前回-1.2%（前年比) ※予定は変更することがあります