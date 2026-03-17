【イスラマバード共同】アフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権は16日、首都カブールにある病院をパキスタン軍が空爆したと発表した。タリバン側は200人以上が死傷し、大半が薬物依存症治療の患者だったとして「人道に反する」と非難した。パキスタン側は病院ではなく、タリバンの弾薬庫を狙ったと反論している。両国は2月26日の国境地帯での軍事衝突後、各地で交戦を継続。国連アフガン支援団（UNAMA）によると、