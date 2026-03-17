AKB48水島美結（22）が、17日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。水島は「載せてなかったグラビアオフショット」と、大きめのフーディー姿で、水着のパンツが隠れて美脚があらわになったオフショットをアップした。ファンからは「スタイルめっちゃ良」「めっちゃいいねー」「不意打ちオフショット最高です！」「萌え袖好き！」「最高すぎてむり」「脚長っ！」「お尻見えてます隠してくださーい」「ゆる