赤ちゃんと同じように哺乳瓶でミルクを飲むシベリアンハスキーの姿を収めた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。投稿したのは、ハスキン『シベリアンハスキーのスノウ』（@haskin.huskylife）さん。弟・ベビ太郎くんの誕生をきっかけに赤ちゃん返りしたスノウくんの愛らしい姿は282.7万回再生、4.3万いいねを記録し、「たまらなく愛おしいです」「ゲップまでさせて貰うなんて、赤ちゃん過ぎる」などのコメントが寄せら