今回は、不倫しまくり、妻に甘え続けた夫の末路についてのエピソードを紹介します。次期社長になれると思ったのに…「勤務先の社長の娘と結婚しました。将来は俺も社長になれるかも、なんて期待しましたね。ただあまり大きい声では言えませんが、俺は女好きで素敵な女性を見ると声をかけずにいられません。つい最近まで、ある女性と不倫関係にありましたが、まさか妻にはバレていないだろうと思っていました。しかしある日、妻が義