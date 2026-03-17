お笑いタレントのスギちゃん（52）が17日までにXを更新。ニューヘアを披露し、ファンから多くの反響が寄せられている。スギちゃんは16日午後6時17分、Xに、「リクエストに応えて前髪無くしてみたぜぇ」と投稿。1分11秒の動画をアップした。スギちゃんといえば、1本（一房）の前髪がおでこにたれた、ワイルドな髪型で知られる。今回の動画では、真剣な表情のスギちゃんが右手で前髪を生え際に沿って、右側になでつけ、前髪のないニ