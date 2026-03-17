さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。3月16日（月）に放送された同番組では、井口が“メロい芸人ランキング”について、実名有りで物申した。【映像】井口が芸人のYouTubeチャンネルに突っかかる！今回は井口と久保田が、お笑いの養成所生へのアンケート結果をもとに作成した「講師になってほしい！ひな壇