4月9日より放送がスタートするフジテレビ系木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』の新キャストとして、佐津川愛美、月城かなと、森優作、YU、白本彩奈、吉田萌果、安井順平らの出演が発表された。 参考：『大奥』蓮佛美沙子＆佐津川愛美の命をかけた“反撃”男女の立場がまたもや逆転する 本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に