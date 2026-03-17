志田未来が主演を務めるTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』がクライマックスに突入する。本作は、人生に行き詰まったヒロイン・未来（志田未来）が、2036年からタイムスリップしてきた未来の息子・颯太（天野優）と出会うことから始まる物語。俳優になるという未来の夢の行方はもちろんのこと、多くの人が関心を寄せているのは、彼女がいずれ結婚する夫“まーくん”の正体だろう。 参考：『未来のムスコ』“まーくん