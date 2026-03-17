プレミアリーグ 25/26の第30節 ブレントフォードとウルバーハンプトンの試合が、3月17日05:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。 ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンはマテウス・マネ（FW）、アダム・アーム