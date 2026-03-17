ラ・リーガ 25/26の第28節 ラヨ・バリェカノとレバンテの試合が、3月17日05:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。 ラヨ・バリェカノはフラン・ペレス（MF）、アレマオ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはカルロス・エスピ（FW）、Tunde Kareem（FW）、イバン・ロメロ（FW）らが先発に名を連ねた。 前半終了間際にスコアが動く。41分