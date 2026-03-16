花王のプレステージブランド「エスト（est）」が、定番“角栓崩壊洗顔”を刷新し「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」（医薬部外品、130g 5280円）を6月5日に発売する。【画像をもっと見る】エストは、2000年に誕生。花王グループが化粧品事業においてグローバルに注力するブランド群「G11」の1つで、「Energy」と「Science」を軸に据え、エビデンスベースの皮膚科学とカウンセリング