17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比700円高の5万4230円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61514.78円ボリンジャーバンド3σ 59735.58円ボリンジャーバンド2σ 57956.39円ボリンジャーバンド1σ 56177.20円25日移動平均 55545.00円一目均衡表・基準線 54398.01円ボリンジャーバンド-1σ 54230.00円17日夜間取引終