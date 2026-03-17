17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比45.5ポイント高の3633.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4079.93ポイントボリンジャーバンド3σ 3973.32ポイントボリンジャーバンド2σ 3866.71ポイントボリンジャーバンド1σ 3760.10ポイント25日移動平均 3709.75ポイント一目均衡表・基準線 3653.49ポイントボリンジャー