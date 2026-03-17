17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比20ポイント安の744ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 803.45ポイントボリンジャーバンド3σ 785.22ポイントボリンジャーバンド2σ 766.99ポイントボリンジャーバンド1σ 763.10ポイント16日東証グロース市場250指数現物終値 761.60ポイント5日移動平均 7