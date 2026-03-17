「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。16日のテーマは、「子どもも注意“花粉食物アレルギー”とは」です。■2026年花粉のピーク予測は？徐々に暖かくなって花粉症の方はつらい時期かと思います。いままさにピークを迎えていて、日本気象協会が発表している今年の花粉のピーク予測を見てみると、スギ花粉は東日本から西日本の広い範囲で2月下旬から3月下旬まで。その後、