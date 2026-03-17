カナダとイギリス、フランス、ドイツ、イタリアの5カ国の首脳は16日、イスラエルとヒズボラの戦闘激化を受けて声明を発表し、レバノンで暴力の連鎖が激化していることに対し深い懸念を示しました。声明では、イスラエルとレバノンの代表に対し、持続可能な政治的解決に向けた交渉に取り組むよう求め、対話に向けた動きを強く支持するとともに即時の緊張緩和を訴えています。また、ヒズボラによるイスラエルへの攻撃や民間人を標的