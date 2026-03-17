元日向坂46の丹生明里が、フジテレビの動画配信サービス・FODで配信されるドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』のseason2(season1放送終了後、配信開始予定)に出演する。演じるのは、事件の鍵を握る“謎の女性”。さらに柏原収史も、物語を大きく揺るがすキーマン役で登場する。警察とメディアの駆け引きを描く異色の社会派ドラマで、2人はどんな波紋を呼ぶのか――。丹生明里丹生が演じるのは、自己啓発セミナー団体「新生自尊の会