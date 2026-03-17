米映画賞の最高峰として知られるアカデミー賞授賞式が、日本時間3月16日にロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、エマ・ストーンやチェイス・インフィニティ、ジェシー・バックリーら、スクリーンで活躍したセレブたちが華麗なドレス姿を披露した。【写真】エマ・ストーン＆アン・ハサウェイらが華麗に登場＜第98回アカデミー賞＞セレブたちの美しいドレス姿『ブゴニア』で主演女優賞にノミネートされていたエマ・