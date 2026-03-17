ヨハン・ロハスに80試合出場停止処分と報道米大リーグ・フィリーズのヨハン・ロハス外野手が、禁止薬物の使用で80試合の出場停止処分が下されたと複数の米記者が16日（日本時間17日）に報じた。ロハスは23年にメジャーデビュー。24年に自己最多の120試合に出場して25盗塁をマークした。昨季は71試合、172打席で打率.224、1本塁打、18打点だった。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者ら複数の米記者が、ロハス