ＴＢＳの情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１７日、事実上封鎖状態となっているホルムズ海峡をめぐり、米国のドナルド・トランプ大統領が日本など複数国に艦船派遣などの支援を要求していることを報じた。番組では高市早苗首相が１６日の参院予算委員会で「日本としてどのような対応が可能か法的観点も含めて総合的に検討を行っている最中でございます」としたことを映像とともに紹介。また１９日