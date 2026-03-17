米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１６日（日本時間１７日）、フィリーズのヨハン・ロハス外野手（２５）がパフォーマンス向上薬（ＰＥＤ）の陽性反応を示したとして開幕から８０試合の出場停止処分を発表した。出場停止期間中の給与は支払われない。同選手はＷＢＣドミニカ共和国のロースターに入っていたが、薬物違反の報道が出た３月初旬に、外れていた。ロハスはフィリーズの控え選手として代打、代走や守備固めが多い選手。通算