◆ＷＢＣ準決勝イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラ代表のオマー・ロペス監督が１６日（日本時間１７日）、イタリアとの準決勝の試合前会見に臨んだ。準々決勝では前回王者の日本に勝利。一発攻勢で侍投手陣を粉砕した。初の決勝進出を目指して相まみえるのは１次ラウンドで米国を破るなど勢いに乗っているイタリアだ。指揮官は「準決勝に立てることをとてもうれしく思う。