ももいろクローバーZの高城れにが15日、自身のインスタグラムでハーフマラソンに参加し、自己ベストを記録したことを明かした。 【写真】ハーフマラソンで自己ベスト思い出の地で好走した確かな証し 高城は「ふくやまマラソン」と題し、「ハーフとしては自己ベスト更新!!!!」と完走証の写真を添えて投稿。氏名の欄には「高城れに」としっかり。「1時間55分47秒(ネットタイム：1時間55分32秒