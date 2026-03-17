元フランス代表ティエリ・アンリ氏の肉体改造を「ESPN」イギリス版が伝えた現役を引退した選手の体型が変わることは、珍しくない。多くの場合は、現役時代よりも太ることが多いが、かつてイングランド1部アーセナルやスペイン1部でも活躍した元フランス代表戦士は、サッカー選手だった当時よりも、より筋肉質になって話題を呼んでいる。引退後の肉体改造の成果が伝えられたのは、元フランス代表FWティエリ・アンリ氏。「ESPN」