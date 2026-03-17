中国政府がホルムズ海峡内への軍艦派遣を圧迫するドナルド・トランプ米国大統領の要求に対し、「軍事行動の中断」という原則的な立場を打ち出し、事実上の拒否意思を示唆した。中国外交部の林剣報道官は16日、定例記者会見でトランプ大統領の軍艦派遣要請に対する立場を問われ、「各国は軍事行動を中断すべきだ」と明らかにした。林報道官は「ホルムズ海峡とその近隣海域の緊張が最近高まり、国際貨物およびエネルギー貿易ルートに