2月28日、アメリカによるイラン攻撃が始まった。ベネズエラ攻撃に引き続き、今度はイラン攻撃だ。私は、トランプ大統領は戦争をしない大統領だと思っていたが、2期目を迎えて変節したようだ。 さて、今回のアメリカによるイラン攻撃は、ウクライナ戦争でロシアが国際的非難を浴びた軍事力による現状変更そのものである。しかもトランプ大統領が自ら、あと1回の話し合いでアメリカとイランの合意はできるとマスコミに向けて発言し