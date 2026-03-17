埼玉県飯能市で2022年親子3人を殺害した罪などに問われている男に無期懲役が言い渡された。斎藤淳被告（43）は2022年12月、飯能市の住宅で、ウィリアム・ビショップさん（当時69）と妻の森田泉さん（当時68）、長女の森田ソフィアナ恵さん（当時32）の3人をおので殴り殺害した罪などに問われている。裁判では責任能力の有無が最大の争点となっていて、検察側は死刑を求刑、弁護側は無罪を主張していた。さいたま地裁は16日の判決で