やり投げで調整するドジャース・山本＝グレンデール（共同）【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ドジャースの山本由伸（27）が開幕投手を務めることが16日、決まった。ロバーツ監督が発表した。2年連続の大役で、本拠地ドジャースタジアムで26日午後5時30分（日本時間27日午前9時30分）開始のダイヤモンドバックス戦に先発登板する。同監督は「簡単な決断だった」と語った。山本はワールド・ベースボール・クラ