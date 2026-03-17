『キッチンに住みたい』（サトウユカ 著）6人の女性がそれぞれのキッチンで織りなす日常の小さな幸せを描いた本書。第12回料理レシピ本大賞コミック賞を受賞し、第2作も刊行する人気作に。【画像】「キッチンには人間性が出る」食べるのが好きな人、猫と暮らす人…この記事の画像を見る「絵を眺めているだけで幸せな気持ちになれるコミックエッセイを作りたいと思ったことが企画のきっかけです。どんな内容にするか編集部で会議