俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜後10：00）に佐津川愛美、月城かなと、森優作、YU、白本彩奈、吉田萌果、安井順平の出演が決定した。【写真】「2人だけでのお出かけ」木南晴夏＆姉・清香の2ショット本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンの