産んだばかりの赤ちゃんの遺体を自宅の庭に遺棄した疑いで、女子中学生が逮捕されました。15歳の女子中学生は、埼玉・行田市の自宅の庭に産んだばかりの赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。調べに対し、女子中学生は「室内で1人で産んだ」「赤ちゃんを隠しておけないと思って埋めた」と話し、容疑を認めているということです。