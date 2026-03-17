平日に「天理発・大阪難波行き特急」が新設近鉄が2026年3月14日（土）に実施したダイヤ変更で、平日に天理発・大阪難波行き特急が新設されました。【画像】これが「天理発・大阪難波行き特急」の運行時刻です天理線は、橿原線と接続する平端（ひらはた）駅と天理駅を結ぶ、4.5kmの支線です。これまでは天理教の祭典日に臨時特急が運行されていましたが、定期列車の特急はありませんでした。今回のダイヤ変更では、大和西大寺