ヒルトン福岡シーホークは、福岡ソフトバンクホークス公式戦観戦チケット付き宿泊プラン「野球観戦宿泊プラン」を3月28日から9月27日まで提供する。チェックイン日のA指定席観戦チケットに加え、4階ブラッセリー＆ラウンジ「シアラ」の朝食ビュッフェ、球団マスコット柄のスポーツタオル、1室1台分の駐車場無料特典を提供する。試合観戦後に最上階バー＆ダイニング「CLOUDS」を午後9時以降に利用すると、ドリンクを15％割引く。客