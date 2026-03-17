部下の言動がいちいち気にさわる…もっと「器の大きい人」になりたい…。そういう悩みを打ち明けるリーダーがたくさんいらっしゃいます。しかし、自分のなかに自然と湧き上がるイライラを抑えつけても苦しいだけ。そして、相手にもそのイライラは伝わります。では、どうすればよいのか？ 職場リーダーの心理を深く追究して話題の『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』の著者・櫻本真理さんに、誰にでもできる「心の器」を広