スマホを開けば、1分間で完成する見栄えの良いレシピ動画が無限に流れてくる。料理の手順はこれ以上ないほど可視化され、便利になったはずなのに、なぜ現代人はかつてないほど「毎日の献立」に苦しんでいるのか。実は、真面目なビジネスパーソンほど、良かれと思って自ら料理のハードルを激増させる最悪の行動をとってしまっているのだ。佐々木俊尚氏の新刊『人生を救う 名もなき料理』から一部を抜粋し、私たちが真っ先に捨てるべ