ふわりと湯気の立ち上る料理がなんとも恋しい季節です。その代表の煮込み料理は、冬がまさに本番といったところ。あとはゆっくり楽しみたいワインを合わせて……。ほかにもオーブン料理など、熱々系もご紹介します！やっぱりこれが冬のごちそう！手間ひまかけた王道カスレ『ビストロM05（エムゼロファイブ）』＠新中野メニューに手書きされているのは、レバームースにキッシュ、プティ・サレと、これぞビストロ！と膝を打つ、王道